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Машина протаранила церковь в США и задавила шесть человек

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Автомобиль врезался в стену протестантской церкви в американском штате Огайо во время утреннего богослужения. Пострадали шесть человек, передает Associated Press.

Машина пробила витражное стекло, когда прихожане пели рождественский гимн. В церкви разыгрывали праздничное представление, поэтому она была заполнена. Внутри находилось около ста человек.

В стене осталась огромная пробоина. Личность водителя пока не установлена. Полиция выясняет обстоятельства случившегося. Причины произошедшего не ясны.

В июле мормон устроил расстрел в церкви в штате Невада во время службы. Один человек погиб и один пострадал.

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