Мормон устроил расстрел в церкви во время службы

В американском штате Невада прихожанин застрелил мужчину и ранил еще одного в мормонской церкви. Об этом сообщает CNN.

Джон О'Коннор открыл стрельбу во время службы. Чарльз Миллер погиб, еще один пострадавший доставлен в больницу, но позднее был отпущен домой. После расстрела мужчина вернулся домой.

Прибывшие на место полицейские оцепили здание. В ходе телефонных переговоров с О'Коннором его удалось убедить сдаться властям. «Пока рано говорить о мотивах преступника, однако на данный момент мы рассматриваем случившееся не как атаку против церкви, а как нацеленную на конкретного человека», — говорится в заявлении полиции.

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Как сообщает телеканал, по меньшей мере 50 человек были свидетелями стрельбы. Отмечается, что преступник использовал среднекалиберный пистолет.

Сенаторы от Республиканской и Демократической партий принесли соболезнования семье погибшего. Демократ, в свою очередь, подчеркнул, что насилие с использованием огнестрельного оружия в стране должно прекратиться.

В США право на оружие гарантировано Второй поправкой к конституции, однако законодательство касательно ношения оружия разнится от штата к штату. При этом федеральное правительство определило ряд мест, включая школы, где нахождение с оружием запрещено.

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