Стрельба в «Москва-Сити» привела к массовым увольнениям во ФГУП «Охрана»

Стрельба в «Москва-Сити» стала причиной массовых увольнений во ФГУП «Охрана» Росгвардии. Об этом сообщает радиостанциия «Говорит Москва» со ссылкой на источник в ведомстве.

В частности, своего поста лишился руководитель филиала ФГУП «Охрана» Росгвардии «Центр специального назначения» Сергей Дендяев, также заявления об увольнении подали более 20 работников филиала. По утверждению собеседника СМИ, кадровые перестановки произошли после прошедшей с 28 по 30 ноября итоговой коллегии Федеральной службы войск национальной гвардии России.

Официального подтверждения данной информации нет.

19 ноября советник директора Росгвардии Александр Хинштейн заявил, что сотрудники ФГУП «Охрана» действовали в рамках закона, пытаясь остановить конфликт в комплексе «Москва-Сити», и преступных авторитетов не охраняли. По предварительной оценке службы, «в действиях сотрудников нарушений не выявлено».

Как сообщалось ранее, конфликт между охраной и посетителями ресторана в башне «Око» в «Москва-Сити» произошел на вечеринке, которая проходила 17 ноября в честь 55-летия бизнесмена Дмитрия Павлова по прозвищу Павлик. Он один из тех, кого называют авторитетом измайловской ОПГ.