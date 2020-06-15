Российский профессор поранил ногу, заразился коронавирусом в больнице и умер

Профессор из Москвы поранил ногу, вернулся из больницы с коронавирусом и позже умер. Родственники заподозрили врачей в халатности. Об этом в Facebook сообщила его внучка Анастасия Аронова.

Она написала, что ее 80-летний дедушка — полковник, кандидат военных наук, профессор, преподаватель академии Службы внешней разведки (СВР) на пенсии Юрий Соколов. 17 марта он получил травму, и начался сепсис, после чего его положили в городскую клиническую больницу №20 имени Ерамишанцева и сделали операцию. Менее чем через неделю его отправили домой с открытой раной и без схемы лечения. На следующий день у него поднялась температура, еще через сутки она выросла до 40 градусов, мужчина перестал ходить и понимать происходящее.

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«Сразу скажу, что при госпитализации в 20 ГКБ никакого ковида не было даже близко. Он никуда не выходил и кроме бабушки ни с кем не контактировал», — отметила Аронова, намекая на то, что ее дедушка заразился во время госпитализации.

Родные пытались вызвать скорую, но ни одна клиника не захотела брать пенсионера, потому что по закону его должно забирать проводившее операцию медучреждение. В ГКБ №20 не занимались лечением COVID-19 и от пациента отказались. После долгих уговоров больного направили в ГКБ №15 имени Филатова. Там коронавирус подтвердился.

С 27 марта по 2 июня Соколов проходил лечение, затем его выписали и привезли домой «в бессознательном состоянии», он не мог ходить, сидеть и есть. Рекомендаций по лечению в выписке не было. На вопрос, почему его вернули в таком виде, медики сообщили, что они сбили температуру, а остальное — это якобы сопутствующие старости диагнозы.

За сутки нахождения дома профессор успел заразить сожителей, и у него снова поднялась температура. В критическом состоянии его отвезли в другую больницу — имени Иноземцева. После этого родные несколько дней ничего не знали о самочувствии пожилого мужчины, пока 7 июня из морга им не сообщили о его смерти, и что им надо забрать тело.

«За две недели его убили в больницах, да, несомненно есть презумпция невиновности, но по другому не назвать то, что произошло», — добавила автор поста.

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