Охрана больницы в Петербурге подралась с родственниками умерших пациентов

В Санкт-Петербурге охрана Елизаветинской больницы подралась с родственниками умерших пациентов, которые пришли забрать документы. Об этом сообщило издание «Подъем».

На записи не слышно разговора охранников с посетителями, однако на одном из кадров видно, что охранник участвует в драке с ними, после чего его затаскивают в помещение и закрывают дверь. Кто стал зачинщиком конфликта, по видео непонятно.

Как объяснила специалистка по связям с общественностью больницы Екатерина Аверина, выдача документов происходит очень долго, потому что этим занимается только один сотрудник, а остальные заболели. По ее словам, начальник охраны сказал, что мужчина набросился на охранника, на место сразу вызвали полицию.

Аверина объяснила, что скопление посетителей связано с противоэпидемическим режимом, люди ждали, чтобы их сопроводили. Охрана сопровождала граждан за документами по одному, процесс выдачи занимал много времени, уточнила она.

С начала пандемии в России выявили 537 210 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 7091 летальный исход, выздоровели 284 539 человек.

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