Россиянка обматерила соседку с детьми без масок и отказалась пускать в подъезд

Жительница Анапы заблокировала вход в подъезд жильцам без масок. Об этом сообщает телеканал «360».

Россиянка отказывалась впускать в подъезд дома женщину с детьми, так как все они были без средств индивидуальной защиты. Она прогоняла соседку, крича на нее и детей матом. «Встала на воротах и не пускала, дети были в шоке, плакали естественно», — рассказал собеседник телеканала. Он добавил, что попасть домой мать с детьми смогла только через пожарный ход.

Местные жильцы рассказали, что женщина и раньше была замечена в неадекватных поступках. Так, в прошлый раз она камнем разбила стекло в автомобиле. Также отмечается, что в доме, возле которого произошел конфликт, она не проживает.

19 мая охранники торгового центра в подмосковном Чехове устроили потасовку с посетителем, который снял маску в помещении. В итоге мужчине разбили лицо.

В ряде субъектов России введен масочный режим. Он предусматривает обязательное ношение медицинских масок и перчаток в общественном транспорте, магазинах и такси.

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