Россиянину разбили лицо в магазине за снятую маску

Охранники торгового центра в подмосковном Чехове устроили потасовку с посетителем, который снял маску в помещении. В итоге у мужчины разбито лицо. Видео с места инцидента опубликовала газета «Читают Все».

31-летний горожанин стоял возле кассы в магазине, ждал друга и спустил маску на подбородок. Тогда к нему подошли работники ТЦ и сообщили, что без средств защиты внутри находиться нельзя, после чего начали выталкивать к выходу. Мужчина оказал сопротивление, тогда к месту сбежались еще восемь охранников. Издание пишет, что один из них начал бить россиянина, его лицо было в крови.

Пострадавший обратился в полицию и снял побои в больнице.

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