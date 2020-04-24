Россиянин ударил пенсионерку за несоблюдение дистанции в магазине

Видео: vk.com/incident.moscow

Житель Москвы повалил с ног пенсионерку, которая близко подошла к нему в очереди в магазине. Снятое камерами наблюдения видео опубликовано в паблике «Инцидент | Москва» во «ВКонтакте».

Инцидент произошел в супермаркете на северо-востоке столицы. Мужчина стоял возле кассы, когда сзади него встала пожилая покупательница. Она соблюдала дистанцию, обозначенную разметкой на полу, за что россиянин толкнул ее. От удара женщина упала на пол, задев стеллажи с товарами. Увидев произошедшее, москвич никак не отреагировал и продолжил совершать покупки.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!