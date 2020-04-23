В Москве начнут штрафовать за несоблюдение дистанции в транспорте

Жителей Москвы, которые нарушают социальную дистанцию в 1,5 метра в общественном транспорте, начнут штрафовать. Об этом сообщили в московском ГКУ «Организатор перевозок», передает ТАСС.

По словам собеседника агентства, за нарушение может грозить штраф в размере пяти тысяч рублей. На сидениях в транспорте нанесены яркие наклейки, напоминающие о необходимости соблюдать дистанцию.

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В «Организаторе перевозок» уточнили, что контроль в общественном транспорте усилили — контролеры и полиция начали проводить совместные рейды по выявлению нарушений социальной дистанции. Проверки будут проходить во всем общественном транспорте.

12 апреля сообщалось, что за нарушение социальной дистанции в Москве за сутки оштрафовали 1358 человек. Административные протоколы составили в отношении горожан, которые собирались группами или находились на улице без уважительных причин

С 22 апреля в Москве вступили в силу новые правила передвижения по городу — для проезда на общественном транспорте можно использовать только транспортные карты «Тройка», «Стрелка», а также социальные карты москвича и жителя Подмосковья — для волонтеров и студентов медицинских вузов, которые задействованы в борьбе с распространением коронавируса. Чтобы воспользоваться картами, пассажиры должны привязать их номера к своим цифровым пропускам, причем не менее, чем за пять часов до первой поездки.

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