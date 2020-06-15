Число умерших россиян с коронавирусом превысило 7 тысяч

Число умерших россиян с коронавирусом выросло до 7091, за последние сутки зафиксировано 143 летальных исхода. Об этом сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале в понедельник, 15 июня.

7091 человек умерл в России после заражения коронавирусом по состоянию на 15 июня

За последние сутки в России выявлено 8246 случаев заражения коронавирусом в 83 регионах. Всего с начала пандемии COVID–19 был подтвержден у 537 210 россиян.

Ранее сообщалось, что Россия перешла на новую, основанную на принципах Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), методику по подсчету смертей от коронавируса. Так, теперь учитываются те случаи, когда инфекция COVID-19 привела к осложнению основного заболевания, ставшего причиной смерти пациента. В связи с этим в федеральной статистике смертности произошли корректировки.

По данным проекта Университета Джонса Хопкинса, общее число заразившихся коронавирусом в мире к утру 15 июня превысило 7,9 миллиона человек. Прирост числа заразившихся за сутки составил 123,8 тысячи. За весь период пандемии скончались 433 066 инфицированных, 3,76 миллиона человек выздоровели.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта ВОЗ объявила пандемию.

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