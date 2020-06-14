В России за сутки выявили 8835 случаев заражения коронавирусом

За минувшие сутки в России выявили 8835 случаев заражения коронавирусом в 84 регионах. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в Telegram-канале оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции.

Зафиксировано 119 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 5 409 человек.

За сутки с 12 по 13 июня в стране зафиксировали 8706 зараженных коронавирусом в 85 регионах. Было также зарегистрировано 183 летальных исхода, полностью выздоровели 8220 человек.

Ранее россиянам посоветовали вести здоровый образ жизни, чтобы подготовиться ко второй волне коронавируса. Об этом сообщил доктор медицинских наук, профессор-вирусолог НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн. По словам специалиста, здоровым людям проще переносить коронавирусную инфекцию. Он добавил, что само заболевание в основном проходит в относительно легких или средних формах.

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