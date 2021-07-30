На дне озера нашли тумбочку с телом пропавшей россиянки

На дне карельского озера обнаружили тумбочку со спрятанным внутри телом россиянки. Об этом в пятницу, 30 июля, сообщает Gubdaily.ru

По данным издания, страшная находка всплыла на озере в Сегежском районе. Внутри тумбочки находилось тело 31-летней Евгении Колмыковой, которая пропала 27 июня. В убийстве подозревается сожитель. Знакомые семьи рассказали, что он регулярно избивал Колмыкову. Они уверены, что во время очередного избиения он не рассчитал силы и убил женщину, после чего спрятал тело в тумбочку, которую выкинул в водоем.

Поисками женщины на протяжении месяца занимались множество добровольцев из поисковых отрядов. У погибшей остались двое детей.

17 июля сообщалось, что в Томске обнаружили расчлененное тело женщины на лестничной площадке дома. Другие части ее тела, завернутые в пакет, также нашли в мусорном баке.