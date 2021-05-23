Тело сотрудника ФСБ нашли в Москве

На улице Яблочкова в Москве нашли тело сотрудника ФСБ. Об этом в воскресенье, 23 мая, сообщает Telegram-канал «112».

Уточняется, что мужчину обнаружили утром на лестничном пролете. Следствие выясняет причины произошедшего. Предполагается, что правоохранитель совершил самоубийство.

Около тела нашли удостоверение Центра специального назначения ФСБ России управления «В», из которого следует, что погибшим был Руслан М. Он проживал в этом же доме.

Ранее 23 мая сообщалось, что в Воронеже сотрудники правоохранительных органов расследуют обстоятельства смерти 53-летней россиянки, расчлененное тело которой обнаружили в спортивной сумке.