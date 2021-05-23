Расчлененное тело россиянки нашли в спортивной сумке

В Воронеже сотрудники правоохранительных органов расследуют обстоятельства смерти 53-летней россиянки, расчлененное тело которой обнаружили в спортивной сумке. Об этом сообщается на сайте следственного управления Следственного комитета России по Воронежской области.

Тело женщины было обнаружено днем 22 мая в подъезде дома. По данным следствия, впоследствии в лесу неподалеку от дома были найдены другие части тела.

По подозрению в совершении преступления задержан 61-летний житель Воронежа, сейчас с ним проводятся следственные действия. После осмотра места происшествия был назначен комплекс судебных экспертиз, возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Ранее в мае в одной из гостиниц Одинцовского городского округа Подмосковья обнаружили сумку с расчлененным женским телом. Сумка была оставлена на территории отеля и сразу же вызвала подозрения у администратора. Он обратился в правоохранительные органы. В настоящее время полиция выясняет обстоятельства преступления.