В подмосковной гостинице обнаружили сумку с расчлененным женским телом

В одной из гостиниц Одинцовского городского округа Подмосковья обнаружили сумку с расчлененным женским телом. Об этом во вторник, 11 мая сообщает РЕН ТВ.

Сумка была оставлена на территории отеля и сразу же вызвала подозрения у администратора. Он обратился в правоохранительные органы.

В настоящее время полиция выясняет обстоятельства преступления.

В апреле главный нефролог Санкт-Петербурга, завотделением Мариинской больницы Александр Земченков, обвиняемый в убийстве жены, заявил, что оговорил себя. По версии следствия, 23 февраля 2010 года Земченков поссорился с супругой и убил ее. Затем он расчленил ее тело и выбросил в мусорные контейнеры. После этого он обратился с заявлением о пропаже супруги в полицию.