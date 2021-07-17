Части расчлененного тела россиянки обнаружили на лестничной клетке и в мусорке

В Томске нашли части тела расчлененного тела женщины на лестничной клетке и в мусорке

В Томске обнаружили расчлененное тело женщины на лестничной площадке дома. Другие части ее тела, завернутые в пакет, также нашли в мусорном баке. Об этом сообщается на сайте следственного управления Следственного комитета (СК) по Томской области. Видео публикует Telegram-канал Life Shot.

По данным канала, 43-летняя женщина два дня назад выпивала алкоголь с двумя мужчинами, которые пригласили ее в гости. Один из них начал приставать к россиянке, но она не ответила ему взаимностью. Из-за этого он сначала ударил женщину по лицу, а потом взял в руки нож и начал ее бить.

Сообщается, что на теле россиянки обнаружили 12 ножевых ранений. Чтобы скрыть следы преступления и избавиться от тела, мужчина купил ножовку.

«Подозреваемый в совершении преступления 63-летний мужчина задержан, дал признательные показания», — говорится в сообщении СК. Сейчас ведомством проводятся следственные действия.

Ранее в Воронеже расчлененное тело россиянки нашли в спортивной сумке. Другие части тела были найдены в лесу. По подозрению в преступлении был задержан 61-летний мужчина.

