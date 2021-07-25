Раскрыты детали про убивавшую россиян ради квартир банду киллеров из Подмосковья

Пожизненно осужденный главарь банды киллеров Анатолий Мазур убивал россиян ради их квартир. Подробности дела банды 25 июля «Ленте.ру» рассказал следователь по особо важным делам 3-го следственного отдела по расследованию особо важных дел подмосковного главка Следственного комитета России (СКР) Сергей Баканов.

По данным следствия, в начале «нулевых» отсидевший около 15 лет в колонии Мазур создал в Ногинске свое риэлторское агентство, которое оформил на свою сожительницу.

С помощью своих криминальных связей Мазур подыскивал местных жителей, злоупотреблявших алкоголем и владевших недвижимостью, затем убеждал их продать квартиры его агентству и убивал.

Потенциальных жертв Мазур и его подельники между собой называли «вариантами». Одной из их стала пожилая россиянка Надежда Назарова: женщины забили до смерти бейсбольной битой. Сильно разложившееся тело женщины в лесополосе год спустя нашел случайный прохожий.

В 2017 году Анатолия Мазура уже приговорили к пожизненному заключению за серию заказных убийств, в том числе за жестокую расправу над семьей бывшего подполковника российской армии во Владимире.

В ходе расследования убийств два члена банды Мазура заключили досудебное соглашение и начали рассказывать о его деятельности в качестве черного риелтора. Эти показания были выделены в отдельные материалы и доработаны сотрудниками СКР Московской области. Следственные действия и ряд судебных экспертиз позволили поставить окончательную точку в этом вопросе. Дело направлено в суд.

