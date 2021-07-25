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Раскрыты детали про убивавшую россиян ради квартир банду киллеров из Подмосковья

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Анатолий Мазур
Анатолий Мазур
Фото: пресс-служба СК России по Владимирской области

Пожизненно осужденный главарь банды киллеров Анатолий Мазур убивал россиян ради их квартир. Подробности дела банды 25 июля «Ленте.ру» рассказал следователь по особо важным делам 3-го следственного отдела по расследованию особо важных дел подмосковного главка Следственного комитета России (СКР) Сергей Баканов.

По данным следствия, в начале «нулевых» отсидевший около 15 лет в колонии Мазур создал в Ногинске свое риэлторское агентство, которое оформил на свою сожительницу.

С помощью своих криминальных связей Мазур подыскивал местных жителей, злоупотреблявших алкоголем и владевших недвижимостью, затем убеждал их продать квартиры его агентству и убивал.

Потенциальных жертв Мазур и его подельники между собой называли «вариантами». Одной из их стала пожилая россиянка Надежда Назарова: женщины забили до смерти бейсбольной битой. Сильно разложившееся тело женщины в лесополосе год спустя нашел случайный прохожий.

В 2017 году Анатолия Мазура уже приговорили к пожизненному заключению за серию заказных убийств, в том числе за жестокую расправу над семьей бывшего подполковника российской армии во Владимире.

В ходе расследования убийств два члена банды Мазура заключили досудебное соглашение и начали рассказывать о его деятельности в качестве черного риелтора. Эти показания были выделены в отдельные материалы и доработаны сотрудниками СКР Московской области. Следственные действия и ряд судебных экспертиз позволили поставить окончательную точку в этом вопросе. Дело направлено в суд.

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