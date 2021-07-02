Отбывающего пожизненный срок главаря банды киллеров осудят за убийства россиян

В Московской области перед судом предстанет осужденный к пожизненному заключению главарь банды киллеров Анатолий Мазур и трое его сообщников. Об этом в пятницу, 2 июля, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Ольга Врадий.

По данным следствия, в 2008 году он организовал преступную группу, которая отнимала недвижимость у одиноких граждан. Участники организовали несколько риэлтерских агентств, через которые получали информацию об имуществе и об отсутствии у его владельца родственников. Обвиняемые расправлялись с хозяевами квартир и по генеральной доверенности переоформляли жилье на себя, а затем продавали. Всего на счету банды пять убийств собственников квартир.

Следователи также выяснили, что в 2008 году Мазур с сообщниками совершил убийство сотрудника милиции, который узнал об их преступной деятельности. Его заманили на разговор в подсобное помещение в Ногинске, куда он пришел со своей сожительницей. Бандиты убили обоих и закопали тела в лесу.

В 2010 году Мазур через риелторов в Ногинске узнал о продаже местной жительницей своей квартиры. Он убил ее и завладел деньгами. В ходе расследования деятельности банды следователи провели порядка 100 допросов и десятки экспертиз. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением отправлено для рассмотрения в Московский областной суд.

В 2017 году Владимирский областной суд осудил Мазура и его сообщников. Лидер банды получил пожизненное заключение за серию заказных убийств. Двое членов банды скончались еще до задержания, третий — во время предварительного расследования в СИЗО. Один до сих пор в бегах. Уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство.