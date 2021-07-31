Стало известно о последнем сообщении убитой полицейским российской школьницы

Подруга убитой в Самарской области российской школьницы показала последнее сообщение, которое та отправила ей перед гибелью. Об этом стало известно телеканалу РЕН ТВ.

Так, перед убийством, российская школьница звала подругу на пробежку. Она предложила начать в 21:00, однако приятельница погибшей попросила перенести встречу на полчаса раньше, поскольку для родителей будет «очень странно», если она пойдет куда-то в такое время. Однако позднее собеседница погибшей сообщила, что пробежку придется отложить, так как планы поменялись. Тогда девочка отправилась бегать одна.

Ранее соседи девочки, в убийстве которой подозревают полицейского, рассказали, что она была скромной и воспитывалась в благополучной семье. Она девочка училась в девятом классе и общалась лишь со сверстниками. Школьница воспитывалась в благополучной семье отцом и тетей.

В убийстве девочки подозревается подполковник полиции. Его задержали сотрудники службы собственной безопасности полиции и передали следственным органам. Полицейского уволили по дискредитирующим обстоятельствам, добавили в МВД. Изначально сообщалось, что у них был роман, однако позднее следователи опровергли любовную связь между школьницей и подозреваемым.

Согласно основной версии, полицейский возвращался с рыбалки и случайно сбил девочку в поселке Петра Дубрава Волжского района, а потом убил, чтобы скрыть факт аварии.