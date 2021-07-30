Раскрыты подробности дела об убийстве школьницы в Самарской области

Подполковника полиции в Самарской области подозревают в убийстве 15-летней школьницы, об этом рассказали в пресс-службе регионального управления МВД России.
Тело девочки нашли в четверг, 29 июля, около 22:30 в поселке Петра Дубрава Волжского района. На ее теле зафиксировали ножевые ранения. Как рассказал очевидец, неизвестный долго прижимал школьницу к земле, а потом скрылся с места преступления на Toyota. Именно по автомобилю удалось вычислить подозреваемого. Оказалось, что на такой же машине ездит подполковник полиции, начальник отделения по раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений, проживающий в том же поселке.
Задержали подозреваемого
В пятницу, 30 июля, он был задержан сотрудниками службы собственной безопасности полиции и передан следователям. Согласно первой версии, мужчина мог сбить девушку, будучи за рулем, испугаться, что она расскажет о ДТП, и из-за этого убить ее. В сети была обнародована последняя переписка погибшей с подругой, где 15-летняя девушка позвала ее на вечернюю пробежку, но та не смогла составить компанию. В итоге ей пришлось пойти на тренировку одной.
Позже появилось первое видео с места убийства несовершеннолетней, где виден забор в поселке Петра Дубрава.
Несовершеннолетняя любовница
По другой версии, у сотрудника полиции были романтические отношения с девятиклассницей, но они часто ссорились. Мужчина мог убить девочку, пытаясь скрыть свою связь с любовницей. Однако позже информация об отношениях подполковника с несовершеннолетней была опровергнута.
О том, что девочка не могла встречаться со взрослым человеком, говорят и показания соседей погибшей.
По их словам, подросток была скромной, воспитывалась в благополучной семье отцом и тетей. Девятиклассница общалась только со сверстниками, с остальными — даже не здоровалась. Мать девочки скончалась три года назад от рака.
Уволили «по дискредитирующим обстоятельствам»
В пятницу подполковника полиции уволили из правоохранительных органов «по дискредитирующим обстоятельствам», а его руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.
Жена подозреваемого отметила, что предлагала родственникам погибшей деньги и помощь в организации похорон, но те отказались. Семьи были хорошо знакомы. Подросток часто звонила в домофон квартиры подполковника и просила открыть дверь, в ее квартире он установлен не был. В романтическую связь супруга с несовершеннолетней она не верит. Женщина с мужем воспитывают троих детей, подполковник не был замешан в конфликтах и спиртным не злоупотреблял. Его жена находится в декретном отпуске, а до этого тоже работала в правоохранительных органах. За несколько часов до убийства подростка полицейский уехал на рыбалку.
Коллеги подполковника назвали его «грамотным и положительным».