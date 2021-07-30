Раскрыты подробности дела об убийстве школьницы в Самарской области

Подполковника полиции в Самарской области подозревают в убийстве 15-летней школьницы, об этом рассказали в пресс-службе регионального управления МВД России.

Тело девочки нашли в четверг, 29 июля, около 22:30 в поселке Петра Дубрава Волжского района. На ее теле зафиксировали ножевые ранения. Как рассказал очевидец, неизвестный долго прижимал школьницу к земле, а потом скрылся с места преступления на Toyota. Именно по автомобилю удалось вычислить подозреваемого. Оказалось, что на такой же машине ездит подполковник полиции, начальник отделения по раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений, проживающий в том же поселке.

Задержали подозреваемого

В пятницу, 30 июля, он был задержан сотрудниками службы собственной безопасности полиции и передан следователям. Согласно первой версии, мужчина мог сбить девушку, будучи за рулем, испугаться, что она расскажет о ДТП, и из-за этого убить ее. В сети была обнародована последняя переписка погибшей с подругой, где 15-летняя девушка позвала ее на вечернюю пробежку, но та не смогла составить компанию. В итоге ей пришлось пойти на тренировку одной.

Позже появилось первое видео с места убийства несовершеннолетней, где виден забор в поселке Петра Дубрава.

Несовершеннолетняя любовница

По другой версии, у сотрудника полиции были романтические отношения с девятиклассницей, но они часто ссорились. Мужчина мог убить девочку, пытаясь скрыть свою связь с любовницей. Однако позже информация об отношениях подполковника с несовершеннолетней была опровергнута.

О том, что девочка не могла встречаться со взрослым человеком, говорят и показания соседей погибшей.

Никакой развратный образ жизни она не вела, мы об этом не знали. Обычный ребенок. Никогда ни с какими мужчинами мы ее не видели, чтобы она в машину какую-нибудь садилась, не было этого. Общалась она с девочками, как и все обычные подростки соседи 15-летней школьницы

По их словам, подросток была скромной, воспитывалась в благополучной семье отцом и тетей. Девятиклассница общалась только со сверстниками, с остальными — даже не здоровалась. Мать девочки скончалась три года назад от рака.

Училась она вроде нормально. Она была скромной девочкой, жила в своем мире. Одевалась своеобразно соседка погибшей девочки

Уволили «по дискредитирующим обстоятельствам»

В пятницу подполковника полиции уволили из правоохранительных органов «по дискредитирующим обстоятельствам», а его руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

Погибшая школьница училась в девятом классе школы в поселке Петра Дубрава Волжского района Самарской области. Она воспитывалась в благополучной семье отцом и тетей. Общалась только со сверстниками. Девочка жила в том же доме, что и подозреваемый и была хорошо знакома с ним.

Жена подозреваемого отметила, что предлагала родственникам погибшей деньги и помощь в организации похорон, но те отказались. Семьи были хорошо знакомы. Подросток часто звонила в домофон квартиры подполковника и просила открыть дверь, в ее квартире он установлен не был. В романтическую связь супруга с несовершеннолетней она не верит. Женщина с мужем воспитывают троих детей, подполковник не был замешан в конфликтах и спиртным не злоупотреблял. Его жена находится в декретном отпуске, а до этого тоже работала в правоохранительных органах. За несколько часов до убийства подростка полицейский уехал на рыбалку.

Коллеги подполковника назвали его «грамотным и положительным».