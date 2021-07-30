Жена подполковника полиции рассказала об убитой российской школьнице

Жена подполковника полиции в Самарской области, которого подозревают в убийстве школьницы, предлагала родственникам погибшей девочки деньги и помощь в организации похорон, но те отказались. Такие подробности раскрыл Telegram-канал Life Shot.

По его данным, семьи хорошо знали друг друга. Российская девочка часто звонила в квартиру полицейского по домофону, чтобы ей открыли дверь в подъезд, поскольку у нее самой в квартире домофона не было.

Женщина также рассказала, что в романтическую связь мужа с девочкой супруга не верит, поскольку они живут в маленьком поселке и такие вещи было бы трудно не заметить. По ее словам, конфликтов с мужем у них не было, выпивал он редко, воспитывали двоих сыновей. Сама она сейчас находится в декрете, а до этого так же, как и муж, работала в органах.

За несколько часов до убийства школьницы, подполковник уехал на рыбалку. Как он собирался, женщина не видела, потому что укладывала младшего сына спать.

Ранее соседи девочки рассказали, что она была скромной и воспитывалась в благополучной семье. По их словам, школьница училась в девятом классе и общалась лишь со сверстниками.

В убийстве девочки подозревается подполковник полиции. Его задержали сотрудники службы собственной безопасности полиции и передали следственным органам. Полицейского уволили по дискредитирующим обстоятельствам, добавили в МВД.