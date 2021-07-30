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Коллеги рассказали о подозреваемом в убийстве школьницы подполковнике МВД

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Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Коллеги назвали грамотным и положительным подполковника МВД, подозреваемого в убийстве 15-летней школьницы в Самарской области. Об этом они рассказали РИА Новости.

По их мнению, задержанный не мог спланировать убийство подростка, так как это не соответствует его психологическому портрету. Подозреваемого они охарактеризовали как грамотного сотрудника, который посвятил свою жизнь поимке убийц и насильников. Подполковник 20 лет прослужил в полиции, сообщил бывший сотрудник ФСИН Илья Курдюков. По его словам, подозреваемый руководил отделом уголовного розыска, занимаясь раскрытием тяжких и особо тяжких преступлений в Самаре. Два года назад он поймал ранее судимого убийцу, который подкараулил школьницу, затащил ее в заброшенный морг и там расправился, сообщает «Московский Комсомолец».

В МВД о нем всегда положительно отзывались — к службе относился серьезно, реагировал адекватно, никогда не повышал голос. Ведомство в настоящее время инициировало служебную проверку. К строгой дисциплинарной ответственности будут привлечены руководители подозреваемого.

Жена подозреваемого рассказала, что он вернулся с рыбалки без прицепа и был встревожен. Выпив залпом полбутылки водки, полицейский вызвал правоохранителей. На допросе он заявил, что зарезал сбитую девочку, потому что она его узнала. Подозреваемый намеревался скрыться, но потом сдался полиции.

Подполковник женат, у него трое детей.

Ранее 30 июля сообщалось, что подполковника уволили со службы по дискредитирующим обстоятельствам. Он был задержан сотрудниками службы собственной безопасности полиции и передан следственным органам.

Следователи опровергли любовную связь между девятиклассницей и подозреваемым. Согласно основной версии, полицейский возвращался с рыбалки и случайно сбил девочку в поселке Петра Дубрава Волжского района, а затем убил, чтобы скрыть факт аварии.

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Предыстория: Появилось видео с места убийства школьницы в Самарской области
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