Восстановлена хронология убийства российской школьницы

В Самарской области очевидица убийства российской школьницы, в совершении которого подозревают подполковника полиции, рассказала о преступлении. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Также удалось восстановить хронологию убийства. В 21:00 по местному времени девочка вышла на пробежку, и в это время 42-летний подполковник сбил ее. Он хотел помочь пострадавшей, но та начала кричать и обиваться. Мужчина испугался, что кто-то может услышать, нанес ей несколько ножевых ранений и скрылся.

В 22:00 местная жительница увидела, как неизвестный прижал девушку к земле, а после уезжает на белом кроссовере. Женщина вызвала полицию. Полчаса спустя полиция обнаружила труп убитой с множеством ножевых ранений в области шеи.

Местная жительница успела запомнить номер машины. Полицейские установили владельца и поехали к нему. Им оказался 68-летний пенсионер. Он рассказал, что автомобиль около трех лет назад отдал супругу дочери – подполковнику полиции. После этого полицейские сразу отправились домой к подозреваемому.

В убийстве девочки подозревается подполковник полиции. Его задержали сотрудники службы собственной безопасности полиции и передали следственным органам. Полицейского уволили по дискредитирующим обстоятельствам, добавили в МВД.