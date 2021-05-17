100-килограммовая россиянка села на шею сожителя и убила его

Жительница Новокузнецка весом более 100 килограммов предстанет перед судом за убийство сожителя, сообщается на сайте Следственного управления СКР по Кемеровской области.

По данным ведомства, в октябре прошлого года 45-летняя россиянка и ее сожитель употребляли алкоголь в квартире. Через некоторое время между ними завязалась ссора. Женщина разозлилась, подождала, пока мужчина уснет, «уткнувшись лицом в матрац», и села ему на шею, удерживая его голову ногами.

Через некоторое время потерпевший перестал подавать признаки жизни. Обвиняемая испугалась, стала его трясти и кричать. Пришедшая на громкие звуки соседка вызвала скорую помощь, прибывшие медики констатировали смерть из-за асфиксии — от закрытия органов дыхания мягким предметом.

«Следует отметить, что при росте ниже среднего обвиняемая имеет вес более 100 килограммов», — рассказали в пресс-службе и уточнили, что обвиняемая признала вину частично. Женщина заявила, что «просто хотела успокоить сожителя».

Ранее, в марте, сообщалось, что жительница Красноярска убила и расчленила сожителя, после чего спрятала его тело в холодильник. По данным правоохранительных органов, 39-летняя россиянка употребляла спиртные напитки с 27-летним сожителем. В ходе застолья между ними произошел конфликт по малозначительному поводу, в результате которого красноярка нанесла мужчине смертельный удар ножом в область груди. Спустя восемь дней с целью сокрытия следов преступления она расчленила тело убитого, упаковала в пакеты и положила в холодильник.