В Сочи до смерти избили россиянина самокатом

В Сочи около цветочного магазина мужчину до смерти избили самокатом. Об этом сообщает «Комсомольская правда — Кубань» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Драка произошла на улице Донская в районе автобусной остановки около магазина цветов. Один из участников возникшего конфликта начал избивать своего оппонента, 41-летнего местного жителя. Россиянина после этого срочно госпитализировали с черепно-мозговой травмой, но врачи не смогли его спасти. В итоге местный житель, избитый самокатом, скончался.

По подозрению в избиении полицейские задержали 35-летнего мужчину. Отмечается, что ранее его привлекали к ответственности. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть человека») УК РФ.

Ранее житель Амурской области остался один с полуторамесячным сыном и убил его ударом об пол во время купания из-за того, что разозлился на супругу. 6 марта мать ребенка находилась у родственников. Ее муж просил вернуться и помочь ему с купанием младенца, но та ответила отказом. Тогда россиянин разозлился и бросил ребенка на кафельный пол.