Россияне признались в поклонении сатане и ритуальных убийствах с расчленением

Двое жителей Москвы признались в поклонении сатане и совершении ритуальных убийств во время жертвоприношений. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Молодого человека и его девушку задержали с наркотиками. В отделе полиции они дали признательные показания о своей причастности к исчезновению двух других участников клуба сатанистов, расчленению и каннибализму. Подозреваемые, по их словам, увезли знакомых в леса Ленинградской области и Карелии. Там во время обряда жертвоприношения темным силам двух человек убили.

Дело московских сатанистов может стать одним из самых громких дел о ритуальных убийствах, отмечается в сообщении.