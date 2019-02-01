Кровопийца-расчленитель купил диплом врача и год отработал в российской больнице

В городской больнице Челябинска врачом-терапевтом работал мужчина, ранее убивший подростка и выпивший его кровь. Об этом пишет Znak.com.

Жестокое убийство состоялось в 1998 году. Будучи 16-летним школьником, Борис Кондрашин совершил ритуальную расправу над одноклассником, расчленил тело, а собранную кровь жертвы выпил из специально подготовленной серебряной рюмки.

После задержания он назвал себя вампиром по имени «барон фон Гинцель» и заявил, что совершил содеянное «во славу темных сил». Экспертиза признала его невменяемым, суд отправил Кондрашина на принудительное лечение, и спустя 10 лет его отпустили под наблюдение врачей.

В 2018 году Кондрашин купил диплом о высшем медицинском образовании и благополучно устроился на работу врачом в одну из больниц Челябинска. Одновременно с этим он начал регистрироваться на медицинских сайтах и участвовать в обсуждениях. Лечивший его психиатр узнал своего пациента на одном из форумов и обратился в правоохранительные органы.

В ходе обыска у Кондрашина нашли фиктивный диплом, а также наркотики. 26 января его арестовали на два месяца.

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