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Россиянин отправился ловить медуз и умер от удара молнии на глазах у своего сына

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Фото: Юлий Ахромеев / РИА Новости

В Приморье мужчина отправился со своим сыном ловить медуз в море и умер от удара молнии на его глазах. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России по Приморскому краю.

Инцидент произошел в субботу, 7 августа, неподалеку от села Прохладное Надеждинского района. Утром 53-летний мужчина отправился вместе с сыном ловить медуз на двух резиновых лодках в Угловой залив. Внезапно погодные условия ухудшились — пошел сильный дождь с грозой и молнией.

По словам потерпевшего, в какой-то момент он увидел яркую вспышку около стоящего в лодке отца, после этого мужчина упал в воду. Сын вытащил тело погибшего на берег и вызвал бригаду скорой помощи. Прибывшие сотрудники экстренной службы констатировали смерть россиянина.

В настоящее время следственные органы Следственного комитета России по Приморскому краю проводят проверку всех обстоятельств произошедшего.

Ранее в августе в городе Ртищево Саратовской области молния убила местного жителя на глазах у его сына. По данным ведомства, утром 4 августа 59-летний россиянин с сыном и снохой поехали на рыбалку на автомобиле на пруд возле села Сапожок. Переждав дождь, мужчины вышли из машины и пошли к воде, чтобы выбрать место для размещения. СК указывает, что они стояли на расстоянии друг от друга.

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