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Молния убила россиянина на глазах у сына

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Место происшествия
Место происшествия
Фото: ИА «Регион 64»

В городе Ртищево Саратовской области молния убила местного жителя на глазах у его сына. Об этом сообщается на сайте следственного управления Следственного комитета по региону.

По данным ведомства, утром 4 августа 59-летний россиянин с сыном и снохой поехали на рыбалку на автомобиле на пруд возле села Сапожок. Переждав дождь, мужчины вышли из машины и пошли к воде, чтобы выбрать место для размещения. СК указывает, что они стояли на расстоянии друг от друга.

«Внезапно над головой 59-летнего мужчины произошла вспышка молнии, в результате чего он упал и скатился в водоем. Сын достал отца из воды, однако признаков жизни мужчина уже не подавал», — говорится в публикации.

СК организовал проверку.

Ранее сообщалось, что 38-летняя жительница Стерлитамакского района Башкирии погибла от удара молнии. Женщина находилась на берегу реки Стерля в районе села Кунакбаево. Как уточнили в МЧС, из-за попадания молний вспыхнуло несколько пожаров в жилых домах, но в них никто не пострадал.

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