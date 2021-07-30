Россия
 
Последние новости
Основателя финансовой пирамиды Finiko задержали
Россиянка обнаружила на подоконнике хищника и попросила совета 
Генералу Росгвардии дали шесть лет колонии за аферу ради салона красоты жены
Медведчук обвинил Зеленского в намерении «закрыть рот оппозиции»
Захарова рассказала о провокациях российских спортсменов на Олимпиаде
Кремль высказался о нападках на российских спортсменов на Олимпиаде в Токио
Хитрая схема помогла «воровкам Rolex» ограбить больше десятка пожилых богачей
Раскрыта частота встреч стюардесс с неадекватными пассажирами
Инфекционист объяснил случай с прожившим 318 дней в организме россиянки COVID-19
Впервые измерена продолжительность дня на экзопланетах
Новости партнеров
Прослушать новость

На одном из крупнейших химических заводов юга России произошел взрыв

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Npi-tu.ru

Семь человек попали в больницу с ожогами тела после взрыва на химическом заводе в Ростовской области. Об этом сообщает портал 161.ru.

Взрыв произошел вечером 29 июля на предприятии «Комбинат Каменский», одном из крупнейших химических предприятий юга России и градообразующем предприятии города Каменск-Шахтинский. Как стало известно изданию Baza, у шестерых госпитализированных в местную больницу выявлено 100 процентов химических ожогов тела, у еще одного пострадавшего — 80 процентов.

Никаких сведений о причине аварии на заводе не сообщалось. Согласно официальному сайту предприятия, «Комбинат Каменский» выпускает «важнейшую химическую продукцию для решения задач государственной важности, укрепляя обороноспособность страны».

Ранее в многоэтажном доме в городе Барнауле Алтайского края два человека пострадали при взрыве газа в квартире. Одна женщина в возрасте получила ожоги. Также травму получила девочка. Обе пострадавшие были госпитализированы.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Двое россиян попали в больницу из-за взрыва самогонного аппарата
Россиянин погиб из-за взрыва на участке около дома
В Леверкузене обнаружены новые жертвы взрыва на химзаводе