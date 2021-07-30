На одном из крупнейших химических заводов юга России произошел взрыв

Семь человек попали в больницу с ожогами тела после взрыва на химическом заводе в Ростовской области. Об этом сообщает портал 161.ru.

Взрыв произошел вечером 29 июля на предприятии «Комбинат Каменский», одном из крупнейших химических предприятий юга России и градообразующем предприятии города Каменск-Шахтинский. Как стало известно изданию Baza, у шестерых госпитализированных в местную больницу выявлено 100 процентов химических ожогов тела, у еще одного пострадавшего — 80 процентов.

Никаких сведений о причине аварии на заводе не сообщалось. Согласно официальному сайту предприятия, «Комбинат Каменский» выпускает «важнейшую химическую продукцию для решения задач государственной важности, укрепляя обороноспособность страны».

Ранее в многоэтажном доме в городе Барнауле Алтайского края два человека пострадали при взрыве газа в квартире. Одна женщина в возрасте получила ожоги. Также травму получила девочка. Обе пострадавшие были госпитализированы.