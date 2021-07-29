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В Леверкузене обнаружены новые жертвы взрыва на химзаводе

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Фото: Leon Kuegeler / Reuters

Спасатели обнаружили тела еще троих погибших на месте взрыва на химзаводе Chempark в немецком городе Леверкузен. Об этом сообщает Bild со ссылкой на прокуратуру города Кельна.

Личности новых жертв неизвестны. Число погибших в происшествии выросло до пяти человек. Еще двое числятся пропавшими без вести, спасатели продолжают их поиски. Всего пострадал 31 человек. Огонь также повредил три резервуара с производственными отходами объемом 200-300 кубических метров каждый.

27 июля стало известно, что на химзаводе на юге федеральной земли Северный Рейн в Германии произошел сильный взрыв. За ним последовал обширный пожар и задымление. На место прибыли пожарные и спасатели. Жителей окрестных территорий попросили закрыть окна и двери в домах.

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