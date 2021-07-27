На химзаводе в Германии произошел сильный взрыв

На химзаводе Chempark на юге федеральной земли Северный Рейн в Германии произошел сильный взрыв. Об этом сообщил «Ленте.ру» представитель химико-фармацевтической компании-оператора Currenta Матиас Шайтхауэр. Видео с места происшествия опубликовали в Telegram-канале РЕН ТВ.

Инцидент произошел в городе Леверкузен. На кадрах можно увидеть обширное возгорание в промышленном здании и густые столпы черного ядовитого дыма, которые поднимаются в небо. По словам представителя компании, сейчас на месте взрыва работают пожарные. Жителей территорий в окрестностях завода попросили закрыть окна и двери.

На данный момент оперативная группа устанавливает причины инцидента. Местное издание Bild со ссылкой на полицию сообщает о нескольких пострадавших.

22 июля сообщалось, что на заводе в китайской провинции Хэнань прогремел мощный взрыв. Информация о пострадавших и причинах взрыва не разглашалась. На опубликованных в сети кадрах с места инцидента видно, как в небо поднимается столб дыма в форме гриба.