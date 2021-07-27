Мир
 
Последние новости
Кремль отреагировал на идею сделки по Крыму с Турцией
Дочь Бориса Джонсона снялась в просвечивающем белье платье для модного журнала
ФСБ задержала в аэропорту двух иностранцев с экстремистскими надписями на одежде
Марокканский боксер попытался откусить ухо сопернику на Олимпиаде
Green Gray запретили выступать на Дне независимости Украины из-за русских песен
Выбрасывающим мусор из окон москвичам пригрозили наказанием 
Литовского оппозиционера осудили за шпионаж в пользу России
Первый канал прокомментировал проблемы с трансляцией Олимпиады в Крыму
Олимпийский чемпион посоветовал пловчихе Ефимовой «закончить со спортом»
Задержанного после звонка Путина экс-депутата отправили в колонию
Новости партнеров
Прослушать новость

Стало известно о пострадавших от взрыва на химзаводе в Германии

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Oliver Berg / Getty Images

Во взрыве химзавода в немецком Леверкузене пострадали рабочие. По меньшей мере двое из них получили серьезные ранения, пятерых рабочих пока не могут найти. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте химико-фармацевтической компании-оператора Сurrenta.

Раненые находятся в медицинских учреждениях, им оказывают помощь. На месте взрыва работают спасатели, замеряется уровень загрязнения воздуха. Включены аварийные сирены и предупреждения для местных жителей, им предписали закрыть окна и двери, а также выключить кондиционеры.

Ранее в тот же день было опубликовано видео горящего химического завода Chempark в Германии. Причина произошедшего пока до конца не известна.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Предыстория: На химзаводе в Германии произошел сильный взрыв
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В сети появилось видео мощного взрыва на заводе в Китае
Более 20 человек погибли при взрыве на рынке в Багдаде
Громкий звук взрыва напугал жителей столицы Ирана