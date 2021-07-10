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Громкий звук взрыва напугал жителей столицы Ирана

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Фото: Соцсети

На западе столицы Ирана прогремел взрыв, предположительно, инцидент произошел в национальном парке Тегерана, передает агентство Fars.

Отмечается, что звук, напугавший местных жителей, раздался в субботу 10 июля. Официальных комментариев о произошедшем не поступало, полиция и пожарные бригады проводят расследование на основании сообщений общественности.

В настоящее время причины инцидента неизвестны, пострадавших нет. Муслим Адели, генеральный директор службы безопасности и правоохранительных органов провинции Альборз, заявил, что шум был вызван работами по строительству туннеля на шоссе Шахид Хеммат-Карадж.

Ранее появилась информация, что в порту Дубая Джебель-Али прогремел сильный взрыв. Очевидцы произошедшего делятся фото и видео в сети. На кадрах, опубликованных на видеохостинге YouTube, видно, как на фоне ночного неба образовывается огромный огненный шар.

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