На крупнейшем НПЗ в Румынии произошел взрыв

На нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) Petromidia, крупнейшем в Румынии, произошел взрыв. Об этом сообщает местный телеканал Digi 24. Видео с места событий опубликовали в Telegram-канале РИА Новости.

Причины инцидента пока не установлены. НПЗ расположен около города Нэводарь. На данный момент территория вокруг места происшествия оцеплена, так как есть риск повторного взрыва. На кадрах видно, как над заводом поднимается большой столп черного дыма из-за возгорания. Дымовое облако движется в сторону моря.

По информации телеканала, в результате взрыва погиб один мужчина, его нашли внутри горящего здания. Еще пять человек серьезно пострадали, двоих из них госпитализировали с тяжелыми ожогами. На месте происшествия работают более 50 пожарных.

19 июня стало известно о взрыве на военном заводе «Слобода» в сербском городе Чачак. Отмечалось, что в результате произошедшего были раненые. Два работника фабрики получили легкие травмы, одного из них доставили в больницу Чачака. В день инцидента мэр города Милун Тодорович объявил эвакуацию из близлежащих улиц.