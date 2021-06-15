Взрыв на химзаводе в США попал на видео

В штате Иллинойс в США загорелся химический завод Chemtool, оттуда уже эвакуировали людей. Об этом пишет NBC News.

Для ликвидации возгорания мобилизовали более 40 пожарных частей. На опубликованных ТАСС кадрах видно, как над заводом поднимается огромный столб черного дыма. Местные жители рассказали NBC News, что слышали несколько взрывов. Пожарные уточнили, что от завода практически ничего не осталось; на видео также попали его обугленные части.

Начальник пожарной охраны города Роктон Кирк Уилсон пояснил, что борьба с огнем с помощью воды может привести к стоку химикатов в реку Рок (приток реки Миссисипи) неподалеку от завода. Тогда может возникнуть экологическая катастрофа.

Причина взрыва устанавливается.

8 июня в китайском городе Шихэцзы (Синьцзян) на химическом заводе по производству поликремния произошел мощный взрыв. Предположительно, взорвался кремнеземный реактор. В тот же день сообщалось о пожаре на складе Hunan Nantang Warehousing and Logistics Company в провинции Чанша.