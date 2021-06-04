Взрыв на военном заводе в Сербии попал на видео

На военном заводе в городе Чачак в Сербии начался пожар, прогремела серия взрывов. Инцидент неоднократно попал на видео — очевидцы снимали происходящее на телефоны. По предварительным данным, никто не пострадал, пишет агентство Reuters.

На видео, опубликованных очевидцами в Twitter, видно, как на фоне огня происходят взрывы — предположительно, это взрываются боеприпасы, которые изготавливались на фабрике. Местные жители пишут, что от детонаций трясутся оконные стекла.

Жителей близлежащих населенных пунктов эвакуировали, успели вывести и 60 человек, работавших на заводе в ночную смену. Сообщается, что на заводе производят амуницию для экспорта, а также бытовую технику. Предыдущий взрыв на фабрике, в 2010 году, также обошелся без жертв, взрыв в 2003 году привел к гибели троих человек.