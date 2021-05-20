Крушение самолета в Белоруссии попало на видео

Момент крушения Як-130, разбившегося в белорусских Барановичах, попал на запись видеорегистратора. Кадры падения опубликовал Telegram-канал Mash.

На видео виден взрыв при падении военно-учебного самолета.

Панихида по двум погибшим летчикам состоится в четверг, 20 мая в 13:00 в храме Жен-Мироносиц в Барановичах.

19 мая самолет Военно-воздушных сил Белоруссии Як-130 разбился во время взлета из аэропорта в Барановичах. В кабине учебного-боевого самолета находились два пилота. Сразу после взлета с аэродрома они обнаружили техническую неисправность машины и приняли решение увести ее от населенного пункта. «Убедившись, что траектория падения самолета находится вне жилых домов, летчики катапультировались. К сожалению, оба летчика погибли», — сообщили в Министерстве обороны Белоруссии. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил подготовки к полетам.