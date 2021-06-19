Взрыв произошел на военном заводе в Сербии

Второй за месяц взрыв произошел на военном заводе «Слобода» в сербском городе Чачак. Об этом сообщает издание Blic.

По информации издания, все произошло около 19:00 по местному времени (20:00 по московскому). Национальное телевидение Сербии сообщило, что основной взрыв прогремел около 20:00 по местному времени, а вслед за ним было несколько взрывов поменьше, передает РИА Новости.

«Мы услышали сильный выстрел, а потом увидели густой черный дым. Взрыв раздался по всему городу. В доме тряслись двери и окна», — рассказали очевидцы.

Отмечается, что в результате произошедшего есть раненые. Два работника фабрики получили легкие травмы, один из них доставлен в больницу Чачака. Мэр города Милун Тодорович объявил эвакуацию из близлежащих улиц.