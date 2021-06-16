Прогремевший на территории армейской части в Колумбии взрыв попал на видео

Один из двух мощных взрывов, прогремевших в Колумбии на территории армейской части, попал на видео. Кадры с места происшествия опубликовали в Twitter.

Министр обороны страны Диего Молано назвал произошедшее терактом. В ходе транслировавшегося на странице аккаунта Минобороны страны в Facebook брифинга он уточнил, что инцидент произошел в городе Кукута. В результате взрыва пострадали 36 человек.

По словам главы ведомства, инцидент произошел после того, как на территорию 30-й армейской бригады въехал заминированный джип Toyota, в котором находились два человека. Сначала сработало взрывное устройство небольшой силы, оно привлекло внимание находящегося на территории части персонала. Позже взорвался второй, основной снаряд. Он серьезно повредил расположенные поблизости автомобили и здания.

Молано уточнил, что согласно основной версии, за произошедшим могут стоять члены повстанческой организации «Армия национального освобождения» (АНО) или подразделения «Революционных вооруженных сил Колумбии». В расследовании инцидента задействованы полиция и прокуратура.

Президент Колумбии Иван Дуке отреагировал на новости о взрыве и уже прибыл в Кукуту. Он выступил с заявлением, выразив соболезнования потерпевшим и их семьям, а также назвал терроризм «актом трусости».

Известно, что упомянутая «Армия национального освобождения» Колумбии образовалась в 1964 году, насчитывает тысячи членов и считается второй по величине вооруженной группировкой в стране после «Революционных вооруженных сил Колумбии». Идеология АНО включает в себя марксизм, геваризм и теологию освобождения. Соединенные Штаты, Евросоюз и сама Колумбия причисляют «Армию национального освобождения» к террористическим организациям.