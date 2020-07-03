Задержаны организаторы теракта в школе полиции

Правоохранители Колумбии задержали восьмерых организаторов теракта в школе полиции в 2019 году. В результате трагедии тогда погиб 21 кадет, еще почти 70 человек были ранены. Об этом сообщил генеральный прокурор Колумбии Франсиско Барбаса, его обращение было размещено в Twitter.

«Задержанные восемь человек участвовали в финансировании, планировании и осуществлении нападения», — сказал он. По словам генпрокурора, вменяемые им обвинения подразумевают от 40 до 50 лет лишения свободы.

Президент Колумбии Иван Дуке добавил, что задержанные — представители повстанческой Армии национального освобождения (АНО). Руководство этой организации, уверен Дуке, напрямую связано с организацией теракта.

17 января 2019 года в кадетской школе полиции в Боготе взорвалась заминированная машина. В результате трагедии погиб 21 человек, еще 68 были ранены. Власти обвинили в теракте АНО и прекратили с ней переговоры о мире.

Армия национального освобождения образовалась в 1964 году. Сейчас это вторая по численности вооруженная повстанческая группировка страны. Идеология АНО включает в себя марксизм, геваризм и теологию освобождения.

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