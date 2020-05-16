Стало известно о теракте с машиной главы МИД ОАЭ

Машина министра иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ Абдуллы бин Зайда аль-Нахайян, предположительно, была взорвана в результате теракта в Абу-Даби. Об этом сообщило издание Straturka.

Утверждается, что заминированный автомобиль взорвался на дороге во время движения кортежа министра. При этом точной информации о состоянии здоровья главы МИД страны нет. Дипломат мог выжить, при этом получив серьезные ранения, отмечает издание.

Абдулла бин Зайед — сын основателя и первого президента Объединенных Арабских Эмиратов шейха Заида бин Султана аль- Нахайяна и младший брат действующего главы президента Халифы ибн Заида аль-Нахайяна. Ранее он занимал пост министра информации и культуры.

ОАЭ — федерация из семи эмиратов. Каждый эмират можно назвать автономным государством с абсолютной монархией в качестве формы правления. При этом государство возглавляет президент, которым является эмир крупнейшего эмирата ОАЭ — Абу-Даби.

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