Сотрудники ФБР оказались причастны к теракту в США в 2015 году

Сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) США оказались причастны к нападению террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) в Гарленде (Техас) в 2015 году. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный Обозреватель» со ссылкой на телеканал CBS.

По информации телеканала, атаку спровоцировал внедренный агент ФБР. Он якобы настаивал на проведении акции, а также находился в непосредственной близости от места происшествия до и во время нападения.

4 мая 2015 года в Гарленде двое вооруженных боевиков попытались атаковать выставочный центр, в котором проходила демонстрация карикатур на исламского пророка Мухаммеда. Дежуривший на демонстрации полицейский открыл огонь по нападавшим. На место происшествия прибыли бойцы спецназа, они ликвидировали террористов. Теракт стал первым на территории США, за который ИГ взяла на себя ответственность.

Ранее директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Кристофер Рей заявил, что внутренний экстремизм представляет одну из основных угроз для безопасности страны. По мнению главы бюро, доморощенные насильственные экстремисты, которые радикализируются в интернете, являются наибольшей террористической угрозой на территории Соединенных Штатов.

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