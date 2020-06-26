В резне в Шотландии погибли три человека

Три человека погибли в результате нападения с ножом в шотландском Глазго, сообщает BBC News.

Резня произошла у входа в отель в центре города. Известно, что один из пострадавших — полицейский. По данным канала, нападавшего застрелили сотрудники правопорядка.

Местная полиция сообщила, что угроза устранена и опасности больше нет. Часть центрального района Глазго остается оцепленной, работают экстренные службы. По словам очевидца, скорая помощь увезла четырех человек.

21 июня в английском Рединге от рук вооруженного ножом мужчины погибли три человека. Правоохранительные органы расценили произошедшее как теракт. Подозреваемого задержали.

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