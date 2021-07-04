Фура с фейерверком взорвалась на пляже и попала на видео

В американском штате Мэриленд на пляже в Оушен-Сити взорвалась фура с фейерверком. Взрыв попал на видео, которое опубликовали в Twitter.

Причина взрыва не установлена. В полиции штата сообщили, что есть пострадавшие. Сотрудник компании, производящей фейерверки, получил легкую травму и отказался от медицинской помощи. Никто из отдыхающих на пляже не пострадал.

1 июля стало известно, что 17 человек пострадали от взрыва во время конфискации фейерверков в Лос-Анджелесе. Полицейские проводили контролируемое уничтожение нелегальной пиротехники, но произошел сбой, и взрыв оказался сильнее, чем планировалось. По данным СМИ, взорвался грузовик, специально предназначенный для контролируемой детонации пиротехники, но он по какой-то причине не выдержал взрыва двух тонн фейерверков из конфискуемой партии.