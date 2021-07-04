Мир
 
Последние новости
В Госдуме предложили компенсировать расходы россиян на ЖКХ
Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» назвал мерзкой пресс-конференцию Черчесова
Суд отказался арестовать мэра Лобни
Названа самая вакцинированная страна в мире
В Госдуме прокомментировали слова Зеленского о «российской агрессии»
Представительница МакSим опровергла заявление духовника о состоянии певицы
Названа сумма призовых сборной Украины за выступление на Евро
Подозреваемый в убийстве вдовы отравленного банкира Пузикова задержан полицией
Стало известно об участии корабля США в инциденте с британским эсминцем в Крыму
Новости партнеров
Прослушать новость

Фура с фейерверком взорвалась на пляже и попала на видео

Перейти в «Мою Ленту»

В американском штате Мэриленд на пляже в Оушен-Сити взорвалась фура с фейерверком. Взрыв попал на видео, которое опубликовали в Twitter.

Причина взрыва не установлена. В полиции штата сообщили, что есть пострадавшие. Сотрудник компании, производящей фейерверки, получил легкую травму и отказался от медицинской помощи. Никто из отдыхающих на пляже не пострадал.

1 июля стало известно, что 17 человек пострадали от взрыва во время конфискации фейерверков в Лос-Анджелесе. Полицейские проводили контролируемое уничтожение нелегальной пиротехники, но произошел сбой, и взрыв оказался сильнее, чем планировалось. По данным СМИ, взорвался грузовик, специально предназначенный для контролируемой детонации пиротехники, но он по какой-то причине не выдержал взрыва двух тонн фейерверков из конфискуемой партии.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Последствия взрыва в московской квартире сняли на видео
В доме в центре Москвы произошел взрыв
Появилось видео с места взрыва в Нижнем Новгороде