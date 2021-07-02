Последствия взрыва в московской квартире сняли на видео

Московскую квартиру, в которой в пятницу, 2 июля, произошел взрыв газа, сняли на видео. Кадры последствий происшествия опубликовал телеканал РЕН ТВ.

На видеозаписи можно увидеть кухню квартиры, где произошел инцидент. На первый взгляд все цело, кроме разрушенного предмета, похожего на стиральную машину. Возможно, она повредилась при взрыве, который произошел из-за трех газовых баллончиков, предназначенных для заправки зажигалок. По информации канала, загорелся участок размером в один квадратный метр. В результате инцидента были разбиты окна и обгорела мебель. Никто не пострадал.

«По прибытии первых пожарно-спасательных подразделений обнаружено, что произошел разрыв трех баллончиков для заправки зажигалок объемом до 100 мл в квартире на восьмом этаже», — сообщили в столичном управлении МЧС.

По словам жительницы соседней квартиры, которая находится этажом ниже, услышав хлопок, соседи сразу вызвали экстренные службы.

На месте работала аварийная бригада АО «МОСГАЗ». Специалисты осмотрели газовую плиту и шланги на герметичность. Работники заключили, что угрозы для жизни жильцов дома нет.

Ранее сообщалось, что в центре Москвы произошел взрыв в жилом доме. Инцидент произошел на восьмом этаже дома, расположенного на улице Качалинской. На место происшествия выехали пожарные, а также сотрудники скорой помощи. Данных о пострадавших не поступало.