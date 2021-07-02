Названа причина взрыва в Нижнем Новгороде

Неисправность газового оборудования и человеческий фактор могли стать причиной взрыв газа в жилом трехэтажном доме в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

«По предварительным данным, один из жильцов мог заснуть в нетрезвом состоянии, преднамеренно или нет оставив газ включенным. Эта версия будет проверена после опроса пострадавших», — такую причину взрыва назвал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что 2 июля в Нижнем Новгороде около 7 утра произошел взрыв, пострадали три человека, эвакуированы 28. Пожара после взрыва не последовало. Разрушены перекрытия и перегородки дома, выбиты стекла.