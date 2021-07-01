Грузовик с двумя тоннами пиротехники взорвался во время конфискации в США

17 человек пострадали от взрыва во время конфискации фейерверков в Лос-Анджелесе. Полицейские проводили контролируемое уничтожение нелегальной пиротехники, но произошел сбой, и взрыв оказался сильнее, чем планировалось, сообщает Los Angeles Times.

Видео инцидента разместили Fox News. На коротком ролике видно, как происходит взрыв и грузовик накрывает дымом, а затем слышны звуки сработавшей сигнализации стоящих рядом машин. По данным СМИ, взорвался грузовик, специально предназначенный для контролируемой детонации пиротехники, но он по какой-то причине не выдержал взрыва двух тонн фейерверков из конфискуемой партии. Сообщается, что все эти фейерверки незаконно хранили в жилом доме.

Основная часть пострадавших — сотрудники полиции. Известно также, что пострадало шестеро гражданских лиц, трое госпитализированы с тяжелыми травмами. Ущерб нанесен также домам и машинам рядом с местом взрыва. Следователи выясняют обстоятельства произошедшего.

В прошлом году из-за взрыва на фабрике фейерверков в Турции пострадали 114 человек. По меньшей мере четверо скончались.