Взрыв в жилом доме из-за фейерверков попал на видео

Взрыв в жилом доме в Онтарио (штат Калифорния, США) из-за фейерверков попал на видео. Сообщается о двух погибших, передает CNN со ссылкой на управление городской пожарной службы.

Трагедия произошла около 12:30 по местному времени. По словам очевидцев, взрыв состоял из трех мощных залпов. Хозяева дома смогли выбраться из здания, но двое людей, находящихся рядом, погибли. Еще один легко ранен.

Пожарные предполагают, что фейерверки могли повредить конструкции соседних домов. Самые близкие к эпицентру строения на данный момент засыпаны обломками. Три улицы эвакуированы, заявили в ведомстве. По факту взрыва ведется расследование.

Официальные лица заявили CNN, что в Онтарио фейерверки запрещены. Их нельзя продавать, покупать, хранить, использовать или перевозить. Местные жители рассказали, что, несмотря на запрет, уже привыкли к их запуску и даже жаловались на нарушения с помощью специального приложения.

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