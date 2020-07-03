Около ста человек пострадали от взрыва на фабрике фейерверков в Турции

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На фабрике по производству фейерверков в турецкой провинции Сакарья произошел взрыв, погибли четыре человека, еще около ста пострадали. Об этом сообщает Associated Press.

Отмечается, что к месту происшествия власти направили 85 машин скорой помощи и два санитарных самолета. Кроме того, задействованы 11 бригад спасателей. Причины случившегося не называются, о ситуации уведомлен президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

30 июня сообщалось, что по меньшей мере 13 человек погибли в результате взрыва в клинике на севере Тегерана. Еще шесть человек получили ранения и были госпитализированы. Заместитель губернатора провинции по вопросам безопасности Хамидреза Гударзи сообщил, что причиной взрыва стала утечка газа.

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